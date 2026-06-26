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İran, Hürmüz Boğazı'ndan koordinasyonsuz geçiş konusunda uyardı

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişlerin İran'ın değerlendirmeleri dışında alınacak kararlarla garanti altına alınamayacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişlerin, İran'ın değerlendirmeleri dışındaki kararlarla garanti altına alınamayacağını söyledi.

Garibabadi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin, İran'ın koordinasyonu ve mutabakat zaptının 5. maddesi hükümlerine dayanması gerektiğini söyleyen Garibabadi, "Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş, paralel güzergahlarla İran'ın değerlendirmeleri dışında alınacak kararlarla garanti altına alınamaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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