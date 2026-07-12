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İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan izinli geçişler için "huzur ve istikrar" şartı

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İran'ın kurduğu Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'nda huzur ve istikrar sağlandıktan sonra geçiş başvurularının sırayla değerlendirileceğini ve izin verileceğini duyurdu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Su Yolu İdaresi", bölgede "huzur ve istikrarın sağlanmasının" ardından geçiş için yapılan başvuruların sırasına göre değerlendirileceğini ve gerekli izinlerin verileceğini duyurdu.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, son günlerde ABD ordusunun bölgedeki "yasa dışı" girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin mümkün olmadığını ancak "istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla" Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yapılan başvuruların, başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi.

Ayrıca, boğazdan geçiş izni için yalnızca "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin" internet sitesine başvuru yapılması istendi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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