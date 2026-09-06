Haberler

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan gemilerin görüntüleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, çeşitli zaman aralıklarında Hürmüz Boğazı’ndan İran’ın belirlediği rota dışından geçmeye çalışan ve bu gerekçeyle hedef alınan gemilerin görüntülerini yayımladı.

İran, çeşitli zaman aralıklarında Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın belirlediği rota dışından geçmeye çalışan ve bu gerekçeyle hedef alınan gemilerin görüntülerini yayımladı.

İlk kez yayımlanan görüntülerde, Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izni olmadan geçmeye çalışan veya şüpheli manevralarda bulunan bazı ticari gemilerin insansız hava araçları ile hedef alındığı görüldü.

Görüntülerde yer alan gemilerin hangi tarihlerde vurulduğu ve hangi ülkelere ait olduğu konusunda bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol

“Yetkim var” diye kuralı çiğnemedi! Konya Valisi Akın makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

Plakaya dikkat! "Geçiş hakkım var" demedi kırmızı ışıkta bekledi
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde acı olay! Taraftar hayatını kaybetti

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde acı olay!

İran'da zincirleme kazaya yakıt tankeri de karıştı: Patlamada 11 kişi hayatını kaybetti

Komşuda zincirleme kazanın ardından tanker patladı; bilanço çok ağır

‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar