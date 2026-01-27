Haberler

İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM yayımladı

Güncelleme:
İran, Hürmüz Boğazı hattında askeri atış faaliyeti nedeniyle havacılara Notam yayımladı. 27-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek tatbikat sırasında belirli bir hava sahası kısıtlanacak.

İran, Hürmüz Boğazı hattındaki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımladı.

İran tarafından yayımlanan havacılık duyurusuna göre, Hürmüz Boğazı çevresinde askeri atış faaliyeti gerçekleştirilecek.

Askeri faaliyetin 27–29 Ocak tarihlerinde 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içinde yapılacağı ve tatbikat süresince söz konusu bölgede yer seviyesinden 25 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
