İran, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattı

İran, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı 'Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü' adlı askeri tatbikat başlattı. Tatbikatta, denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklanıldığı belirtildi. ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırması, Tahran için bir güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

İran, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberinde, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından başlatılan "Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü" adlı tatbikat, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştiriliyor.

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığı belirtildi.

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi, Tahran tarafından güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
