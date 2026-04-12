Haberler

İran: Askeri gemilerin Hürmüz Boğazı'na yaklaşması ateşkes ihlali kabul edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan herhangi bir askeri geminin ateşkes ihlali sayılacağını ve ağır şekilde cezalandırılacağını duyurdu. Ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın boğazda mayın temizleme çalışmalarına başlaması üzerine açıklama yapıldı.

İran, askeri gemilerin herhangi bir amaçla Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının ateşkes ihlali kabul edileceğini bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'na ilişkin ifadeleri üzerine yazılı açıklama (59 numaralı bildiri) yaptı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolü altında bulunduğu ve "belirli düzenlemelere uygun olarak sivil gemilerin zararsız geçişine açık olduğu" belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir gerekçe veya bahane ile Hürmüz Boğazı'na yaklaşmayı amaçlayan herhangi bir askeri gemi, ateşkes ihlali kabul edilecek ve ağır şekilde cezalandırılacaktır."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.

ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadesine yer verilmişti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'na girdiği iddialarını yalanlamış, boğazdaki geçişlerin tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

