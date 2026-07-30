Haberler

İran: Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile yapılan görüşmeler devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Maskat arasında yürütülen Hürmüz Boğazı'nın yönetimi görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Maskat arasında yürütülen Hürmüz Boğazı'nın yönetimi görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

İran İşçi Haber Ajansına (ILNA) konuşan Bekayi, İran-Umman görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bekayi, 24-25 Temmuz'da Tahran'da başlayan İran-Umman görüşmelerinin halen devam ettiğini belirterek, 29 Temmuz'da da iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler yapıldığını aktardı.

İran ile Umman gibi iki kıyıdaş ülke arasındaki görüşmelerin uzun zamandır gündemde olduğunu ifade eden Bekayi, bunun ABD saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması meselesinden bağımsız olduğunu ifade etti.

Bekayi, boğazdaki trafiğin durdurulmasının ve denizcilik yollarının güvenli olmamasının ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasından kaynaklandığını kaydetti.

Kaynak: AA
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü

MasterChef Eren'in ölümü sonrası yürekleri dağlayan görüntü
Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelerde yeni büro kuruluyor

Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelere yeni büro kuruluyor...
Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde

Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde! Taraftarı heyecan sardı
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı

Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim

Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma! Bahaneye bakın
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!