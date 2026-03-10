Haberler

Laricani: "Hürmüz savaş kışkırtıcıları için acı boğazı olacaktır"

Güncelleme:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD-İsrail gemilerine karşı sert mesajlar verdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası karşılık verilerek, bölgedeki gerilim tırmanıyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin ABD- İsrail bağlantılı gemilerin geçişine kapattığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hürmüz Boğazı, ya herkes için barış ve refah boğazı olacak ya da savaş kışkırtıcıları için yenilgi ve acı boğazı olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

