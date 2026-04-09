İran, Hürmüz Boğazı'ndaki Mayınlar Nedeniyle Alternatif Rotalar Açıkladı

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki Mayınlar Nedeniyle Alternatif Rotalar Açıkladı
İran, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz mayınları nedeniyle geçecek gemilere iki alternatif rota önerdi. Devrim Muhafızları, deniz güvenliğinin sağlanması için bu rotaların kullanılmasını tavsiye etti.

TAHRAN, 9 Nisan (Xinhua) -- İran, Hürmüz Boğazı'nın bazı kesimlerindeki deniz mayınlarının oluşturabileceği riskler nedeniyle boğazdan geçecek gemiler için iki alternatif rota açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yerel medyada yer alan perşembe günkü açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin, deniz güvenliğini sağlayabilmeleri ve mayınlardan kaynaklanabilecek olası risklerden korunabilmeleri için alternatif rotaları kullanmaları tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

İran, ABD ile vardığı iki haftalık geçici ateşkes kapsamında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı kabul etmişti. Boğaz, küresel ham petrolün yaklaşık beşte birinin taşındığı, kilit önemdeki bir petrol taşımacılığı güzergahı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua
