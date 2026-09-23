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İran, Hürmüz Boğazı açılmadan önce 7 şartının uygulanmasını istedi

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'ın sunduğu 7 şartın önce uygulanması gerektiğini söyledi. Rezai, ABD ile işbirliği yapan komşu ülkelere ait uçuşların engelleneceğini de belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin, "Hürmüz Boğazı açılmadan önce İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmalı." dedi.

Rezai, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD'li heyetle dolaylı olarak yaptığı görüşmeye işaret eden Rezai, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı'nın New York ziyaretinde İran'ın şartlarını aracılara iletmesine karar verilmişti. Hürmüz Boğazı açılmadan önce İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmalı. İslamabad'daki duruma veya öncesine dönmeyeceğiz. Güvencesi olmayan aynı diplomasi ile hareket edemeyiz."

Rezai, İran'a yönelik uçuş kısıtlamaları hakkında ise bölge ülkelerini uyararak, ABD'nin oyunlarına alet olunmaması gerektiğini ve ABD ile işbirliği yapan komşu ülkelere ait uçuşların engelleneceğini söyledi.

Kaynak: AA
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