İranlı Üst Düzey Yetkililer Kudüs Günü Yürüyüşlerine Katıldı; Patlama Anı Görüntülendi

İran'da üst düzey devlet yetkilileri, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşlerine katıldılar. Cumhurbaşkanı ve diğer bakanların yer aldığı gösterilerde patlama meydana geldi.

(ANKARA) - İran'da üst düzey devlet yetkilileri, Filistin'e destek amacıyla her yıl düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşlerine katılmak üzere Tahran'ın merkezinde düzenlenen hükümet yanlısı gösterilerde görüntülendi.

İran medyasında yayımlanan fotoğraf ve videolarda, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi (SNSC) Sekreteri Ali Laricani, Emniyet Genel Müdürü Ahmedreza Radan ve Yargı Erki Başkanı Gholamhossein Mohseni Ejei'nin gösterilere katıldığı görüldü.

Paylaşılan görüntülerden birinde, Mohseni Ejei'nin İran devlet televizyonuna röportaj verdiği sırada yakınlarda bir patlama meydana geldiği, ardından çevrede toplanan kalabalığın "Allahuekber" diyerek saldırıya tepki gösterdiği görüldü.

Başka bir videoda ise Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kalabalık arasında yürüdüğü ve göstericilerle selfie çektiği yer aldı.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, bir gün önce yayımladığı mesajda İranlıları ülkenin birçok kentinde aynı gün düzenlenen yürüyüşlere katılmaya çağırmış ve bunun "düşmanla yüzleşmeye yardımcı olacağını" söylemişti.

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
