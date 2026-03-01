Haberler

İran: Hamaney'in öldürülmesi cezasız kalmayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran hükümeti, saldırının cezasız kalmayacağı ve faillerine misilleme yapılacağına dair açıklamada bulundu. Ayrıca, ulusal yas ilan edildi ve devlet dairelerinin kapatılacağı duyuruldu.

İran hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" bildirdi.

Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı.

Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Hamaney'e yönelik saldırının "cezasız kalmayacağı" kaydedildi.

İran hükümeti, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...

Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözünü Süper Lig'e diken lider Erzurumspor FK, kentte şampiyonlar gibi karşılandı

Süper Lig'e yükselmeye hazırlanan takım şampiyonlar gibi karşılandı
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

İsrail'de hasar çok büyük! İşte ülkenin göbeğinden korkunç görüntüler
Gözünü Süper Lig'e diken lider Erzurumspor FK, kentte şampiyonlar gibi karşılandı

Süper Lig'e yükselmeye hazırlanan takım şampiyonlar gibi karşılandı
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi binanın yakınlarına düştü

Dünyanın en yüksek yapısı da hedef alındı