İran, hava sahasının kapatılma süresini uzattı
İran Sivil Havacılık Kurumu, ülke hava sahasının iç ve uluslararası uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Durum, sabah saatlerinde başlayan saldırılar nedeniyle 16.00 itibarıyla bir sonraki duyuruya kadar uzatıldı.
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, ülke hava sahasının iç ve uluslararası uçuşlara ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan İhvan, saat 16.00'ya kadar kapatılan hava sahasının uzatıldığına ilişkin açıklama yaptı.
İhvan, sabah saldırılar başladığında, hava sahasının 6 saat kapatıldığını, saat 16.00 itibarıyla bu sürenin bir sonraki duyuruya kadar uzatıldığını kaydetti.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı