İran Güvenlik Güçleri Starlink Ekipmanlarına El Koydu

(ANKARA) - İran güvenlik güçleri, Starlink uydu internetinin kullanımına yönelik büyük miktardaki ekipman sevkiyatına el koyduklarını açıkladı. Starlink ekipmanının İran'ın sınır bölgelerinde ele geçirildiği belirtildi.

İran devlet televizyonu IRIB'e göre, Starlink ekipmanlarının "casusluk ve sabotaj faaliyetleri" için kullanılmasının planlandığını savundu. Ele geçirilen ekipmanlar arasında 100 adet uzun menzilli alıcı, 50 baz istasyonu sinyal güçlendiricisi, 743 adet 5G modem ve 799 yeni nesil cep telefonu bulunuyor. IRIB, sevkiyatın "komşu bir ülkeden yasa dışı yollarla" İran'a sokulduğunu bildirdi.

İran'da 8 Ocak'tan bu yana İran'da protestolar nedeniyle internet erişimi büyük ölçüde kesildi. Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile İran'da internet erişiminin yeniden sağlanması konusunda görüştü. ABD merkezli Bloomberg bugün yayımladığı haberinde, Starlink uydularının sahibi olan SpaceX'in, İran'daki kullanıcılarından internet hizmeti için ücret almayı durdurduğunu belirtti.