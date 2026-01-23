Haberler

İran, 800 kişinin idamına ilişkin iddiaları bir kez daha yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetiminin 800 kişinin idam cezasını infaz etmekten vazgeçtiği yönündeki iddialarını yalanladı ve bu sayıların asılsız olduğunu belirtti.

İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tahran yönetiminin 800 kişinin idam cezasını infaz etmekten vazgeçtiği" yönündeki iddialarını yalanlayarak, "Böyle bir sayı söz konusu değil." dedi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Muvahhidi, İlmiye medreselerinin kurduğu Hibrit Savaş Karargahı'nda katıldığı bir toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın, İran halkının kararlı tutumunu gördükten sonra tutarsız açıklamalar yaptığını söyleyen Muvahhidi, "Tahran yönetiminin 800 kişinin idam cezasını infaz etmekten vazgeçtiği" yönündeki iddialar hakkında, "İddialar tamamen asılsızdır. Konuyla ilgili ne bir sayı söz konusu ne de yargı tarafından alınmış bir karar." diye konuştu.

Trump, 16 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetiminin 800'den fazla idamı iptal ettiğine işaret ederek, "Planlanan tüm infazların (800'den fazla) İran yönetimi tarafından iptal edilmiş olmasına büyük saygı duyuyorum. Teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Ahmet Özer'e 'Kent Uzlaşısı' davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası

Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasından ceza! Hapse girecek mi?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Girdiği işletmenin üst katında gördüğüne inanamadı: Hemen mühürleyin
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor

Kadıköy sahiline cami geliyor
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü

Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Girdiği işletmenin üst katında gördüğüne inanamadı: Hemen mühürleyin
Akaryakıt istasyonundan gasbettikleri paraları başka bir akaryakıt istasyonunda harcamışlar

Akaryakıt istasyonundan çaldıkları paraları bakın nerede harcamışlar
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor