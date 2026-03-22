İran'ın İsrail'in güneyine düzenlediği misillemede Arad kentinde en az 33 İsrailli yaralandı

İran'ın misilleme amacıyla gerçekleştirdiği füze saldırısında İsrail'in Arad kentinde geniş çaplı yıkım meydana gelirken, 33 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

İran'ın misillemesinde füzenin isabet ettiği İsrail'in güneyindeki Arad kentinde geniş çaplı yıkım meydana gelirken en az 33 kişi yaralandı.

İran, kısa bir süre önce İsrail'in güney ve kuzey bölgelerini hedef alan art arda iki dalga halinde misilleme yaptı. İran füze parçalarının bazı bölgelere düştüğü bildirilirken Arad'da bir noktaya İran füzesinin doğrudan isabet ettiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, 33 yaralının Soroka Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Yaralıların 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtilen açıklamada,12 kişinin orta ve 17 kişinin de hafif yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da İran füzesinin isabet ettiği bölgeye arama kurtarma için askerlerin, ambulans ve helikopterlerin sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
