İran füzesinin açık alana isabet ettiği İsrail'in Birüssebi kentinde 11kişi hafif yaralandı

İran'dan yapılan misillemenin ardından bir füzenin İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) kentinde açık alana doğrudan isabet etmesi sonucu 11 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran füzesinin açık alana isabet etmesinin ardından etraftaki evlerin hasar aldığı belirtildi.

İran füzesi nedeniyle bir binanın çatısından etrafa saçılan parçaların 11 kişinin hafif şekilde yaralanmasına yol açtığı kaydedildi.

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle başta Birüssebi olmak üzere İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığına işaret edildi.