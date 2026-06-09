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Uydu görüntülerine göre, İsrail'in Ramat David Hava Üssü'ndeki hangar İran saldırısında hasar almış olabilir

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Uydu görüntüleri, İran'ın 7 Haziran'da İsrail'in Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef alması sonucu bir hangarın hasar görmüş olabileceğini gösteriyor. Hasarın boyutu ve hangardaki durum henüz netlik kazanmazken, İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.

Uydu görüntüleri, İran ordusunun 7 Haziran'da İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef alması sonrasında üste bulunan bir hangarın vurulmuş olabileceğini ortaya koydu.

Uydu görüntüsü analiz şirketi Soar Atlas tarafından paylaşılan ve incelenen görüntülere dayanan veriler, İsrail'in kuzeyinde yer alan Ramat David Hava Üssü'ndeki bir uçak hangarının İran balistik füzeleri tarafından isabet almış ve hasar görmüş olabileceğini gösteriyor.

Dün düşük çözünürlükle çekilen ve 5 Haziran tarihli bir başka görüntüyle karşılaştırılan fotoğraf, hangarın bulunduğu yerde karanlık bir leke olduğunu ortaya koyuyor.

Hasar gören hangarın içinde ne olduğu veya hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran ordusu, 7 Haziran'da İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü'nün balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, dün, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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