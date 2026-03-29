İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in Birüssebi kentindeki endüstri bölgesinde yangın çıktı

İran tarafından yapılan füze saldırısının ardından İsrail'in güneyindeki Birüssebi yakınlarındaki sanayi bölgesinde büyük bir yangın meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda ölü ve yaralı bulunmuyor.

İran'dan yapılan füze saldırısının ardından İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) kenti yakınlarındaki bir sanayi bölgesinde yangın çıktı.

İsrail basını, İran'ın misillemesi sonrası ülkenin güney ve orta kesimlerindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığını aktardı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ülkenin güneyindeki Birüssebi yakınlarında bulunan endüstri bölgesinde İran'ın misillemesi nedeniyle yangın çıktığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Neot Hovav endüstri bölgesinde büyük bir yangın çıktığı ve bölgeden dumanların yükseldiği dikkati çekti.

İran füzelerinin bölgeye doğrudan isabet edip etmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
Dubai felaketi yaşıyor! Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü

Lüksün başkenti felaketi yaşıyor
Futbolcu cinayetinde 'konum' gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf

Türkiye'nin konuştuğu cinayette "konum" düğümü çözüldü
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı

Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
Boşanma aşamasındaki eşini katledip intihara kalkıştı

Hayatının baharındaydı! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
ABD'de milyonlar, Trump'a karşı 'Krallara Hayır' protestosu düzenledi

Trump'ı küplere bindiren görüntü
Nepal'in eski Enerji Bakanı Khadka, para aklama soruşturmasında gözaltına alındı

Evinde yanmış banknot bulunan eski bakan gözaltına alındı