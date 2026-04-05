İran Silahlı Kuvvetleri: ABD'nin pilotunu kurtarma girişimi başarısız oldu

Güncelleme:
İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin düşürülen F-15 savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma girişiminin başarısız olduğunu açıkladı. Ayrıca, ABD'ye ait helikopterlerin de İran tarafından vurulduğunu duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.

İran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.

Zülfikari, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." ifadesini kullandı.

ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

Operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.

Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
