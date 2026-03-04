Haberler

Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin Hint Okyanusu'nda battığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sri Lanka'nın Galle açıklarında 'imdat' çağrısı yapan İran donanmasına ait 'IRIS Dena' gemisinin battığı doğrulandı. Kurtarma operasyonları devam ederken, gemideki 180 kişiden 87'sinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etti.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait "IRIS Dena" gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

Sri Lankalı yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, geminin "yabancı denizaltı tarafından saldırıya uğradığını" ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Sri Lanka Donanmasından yapılan açıklamada da İran savaş gemisinin, ülke açıklarında Hint Okyanusu'nda battığını doğruladı.

Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath???????, yaptığı açıklamada, batan İran gemisinde bulunan kişilerden 87'sinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Donanma sözcüsü Buddhika Sampath, 180 kişinin bulunduğu gemiden kurtarılan 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Olay yerine ulaşıldığında gemiden iz yoktu. İnsanları suda yüzerken bulduk." ifadelerini kullandı.???????

"IRIS Dena"

Associated Press'in (AP) haberine göre, İran'ın en yeni savaş gemilerinden biri olan "IRIS Dena"nın, derin sularda devriye gezen "Moudge" sınıfı bir fırkateyn olduğu biliniyor.

Buna göre, geminin ağır silahlar, karadan havaya füzeler, gemi savar füzeler ve torpidoların yanı sıra bir helikopter de taşıyabildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Dünya yine onu konuşuyor
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

Bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
Dubai'de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu

Savaş tarifesi! Dubai'de 400 euroluk odaların yeni fiyatına bakın
Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Dünya yine onu konuşuyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
'Suçsuz günahsız' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

"Suçsuz günahsız" diyorduk foyası ortaya çıktı