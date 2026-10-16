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İran Donanması, takip sistemi kapalı Hürmüz'e ilerleyen tankerde yangın bildirdi

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İran Ordusu Donanması, Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan ve takip sistemini kapatan petrol tankerinde yangın çıktığını bildirdi. Yangının nedeni ve saldırı bilgisi paylaşılmazken, koordinasyonsuz seyrin yasaklı bölgede tehlike yarattığı vurgulandı.

İran Ordusu Donanması, Umman Denizi'nde takip sistemini kapatarak yol alan bir petrol tankerinde yangın çıktığını bildirdi.

Tesnim Haber Ajansına göre, İran Ordusu Donanması, Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan bir tankere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, donanma ekiplerinin, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda devriye görevi icra ettiği sırada "yasaklı" olarak nitelendirilen bölgede alev almış bir petrol tankerini tespit ettikleri aktarıldı.

İran donanması ile "herhangi bir koordinasyon girişiminde bulunmayan" tankerin takip sistemini kapattığı ve Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalıştığı belirtildi.

Söz konusu tankerin saldırıya mı uğradığı veya teknik sorun mu yaşadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, koordinasyon kurulmadan "yasaklı bölge ve güzergahlarda" seyretmenin gemiler için güvensiz olduğu ve tehlike yarattığı vurgulandı.

İran Donanması, daha önce yaptığı açıklamalarda da yakın bölgelerde iki tankerde yangın çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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