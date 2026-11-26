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TAHRAN, 26 Kasım (Xinhua) -- İran donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "kural ihlali yapan" bir petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu.

Donanma çarşamba günü internet sitesinden yaptığı açıklamada, tankerin tanımlama ve seyir sistemlerini kapattığını ve boğazın doğusundaki yasak bölgeye girdiğini belirtti.

Açıklamada, patlamanın geminin alev almasına ve durmasına yol açtığı bildirilirken, seyir talimatlarına uyulması ve güvenlik uyarılarının dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Donanma ayrıca Hürmüz Boğazı'nda İran'ın düzenlemelerini ihlal etmenin sonuçlarından gemi işletmecileri ve sahiplerinin sorumlu olacağını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ise çarşamba günü yaptığı ayrı bir açıklamada, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan ve kural ihlali yapan bir geminin akşam saatlerinde deniz mayınlarına çarpmasının ardından patlayarak alev aldığını bildirdi. Açıklamada, tankerin GPS sistemlerini kapattığı vurgulandı.

Donanma aynı günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, kural ihlali yapan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ve boğazın güney kıyısı açıklarında deniz mayınlarına çarparak alev aldığını bildirmişti.

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İran da Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmış, İsrail ve ABD'ye ait ya da bu ülkelerle bağlantılı gemilerin güvenli geçişini yasaklamıştı.

Kaynak: Xinhua