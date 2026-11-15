İran Donanması Hürmüz Boğazı'nda iki tankerin mayına çarparak alev aldığını duyurdu

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TAHRAN, 15 Kasım (Xinhua) -- İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda kural ihlali yapan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını duyurdu.

Donanmanın internet sitesinde cumartesi günü yayımlanan açıklamada, seyir, kimlik tespit ve takip sistemlerini kapatan tankerlerin, yapılan uyarıları dikkate almadan boğazın doğusundaki "tehlikeli ve yasak" rotadan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, patlamanın ardından tankerlerden birinin durdurulduğu belirtilerek, yasak bölgelerden geçmeye çalışan gemilerin patlama ve yangın riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İran da Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmış, İsrail ve ABD'ye ait ya da bu ülkelerle bağlantılı gemilerin güvenli geçişini yasaklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Donanması da cuma günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua