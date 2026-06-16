Haberler

İran Dışişleri Bakanı, Lübnanlı Liderlerle İran-Abd Mutabakatını Görüştü

İran Dışişleri Bakanı, Lübnanlı Liderlerle İran-Abd Mutabakatını Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnanlı yetkililere İran-ABD arasındaki savaşı sona erdirme mutabakat zaptının ayrıntılarını aktardı ve İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı.

TAHRAN, 16 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Lübnanlı yetkililere İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre Erakçi pazartesi günü Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparak, mutabakat zaptının Lübnan'ı ilgilendiren maddelerini aktardı.

Ülkesinin savaşı sona erdirmeye ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmaya yönelik çabalarını ve bu konudaki kararlılığını vurgulayan Erakçi, mutabakat zaptı hükümlerinin uygun şekilde uygulanmasında ABD'nin sorumluluğuna dikkat çekti.

Bakan ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ise mutabakat zaptının hükümlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Lübnan'ın istikrarı ve güvenliğinin, bölgedeki istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü ciddi girişimin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

ABD, Pakistan ve İran pazartesi günü erken saatlerde yaptıkları açıklamalarda, haftalar süren müzakerelerin ardından savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının nihai hale getirildiğini ve metnin cuma günü İsviçre'de resmen imzalanacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin

Kılıçdaroğlu'ndan olay mesaj: Sakın başka partiye gitmeyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi

Ülke mahşer yerine dönecekti! Dakikalar kala iptal edildi
Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor

Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor
Japonya'dan tarihi faiz kararı! 31 yılın zirvesine çıktı

Merkez Bankası düğmeye bastı! Ülkede 31 yılın rekoru geldi
Güney Kore'de oy pusulası yetersizliği nedeniyle başlayan protestolar 11. gününde sürüyor

Seçime itiraz bitmiyor! Oy pusulası protestoları 11. gününde sürüyor
Lüleburgaz’daki Rümeysa Sanpur davasında mahkemeden emsal karar: 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Rümeysa'nın ölümüyle ilgili davada flaş gelişme
Yenilgi sonrası eleştiriler vardı! Merih Demiral ve Eren Elmalı'dan sürpriz değişim

Bu hallerinden eser kalmadı