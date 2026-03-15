İran Dışişleri Bakanı: "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerini hedef alacağız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin enerji tesislerine yönelik bir saldırıda bulunulması halinde bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacaklarını açıkladı. Ayrıca, İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve çıkarlarına yönelik saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu.

El-Arabi el-Cedid gazetesine konuşan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD-İsrail'e karşı savaşı ve mevcut durumu değerlendirdi.

İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine saldırılarına değinen Erakçi,"Saldırılarımız yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef almaktadır. Bölge ülkeleriyle birlikte, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazırız." dedi.

Bununla birlikte bölgede İran'a atfedilen bazı saldırıların "sahte bayrak" operasyonu olabileceğine dikkati çeken Erakçi, şunları kaydetti:

"İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldı. Amerikalılar, 'Şahid' insansız hava aracımıza tamamen uyumlu ve Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik saldırılar düzenleyen "Lucas" adlı bir insansız hava aracı geliştirdiler. İsrail'in de bu ülkelerin İran ile ilişkilerini bozmak amacıyla Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında olması mümkündür. Şu ana kadar bölgedeki hiçbir sivil veya yerleşim alanını hedef almadık."

Erakçi, bu bilgilerin şu anda soruşturulduğunu belirtti.

İranlı bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji tesislerini hedef alma yönündeki tehditlerine de değinerek, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
