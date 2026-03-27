İran'dan Körfez ülkelerindeki otellere "ABD askerlerine yer vermeyin" çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD askerlerinin Körfez ülkelerindeki askeri üslerden kaçıp otellere sığındığını belirtti ve otellerin müşterilerini tehlikeye atabilecek durumlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Bu savaşın başından itibaren ABD askerleri Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerde askeri üslerden kaçarak otellere ve ofislere sığındılar. Bu askerler, bu ülkelerin vatandaşlarını insan kalkanı olarak kullanmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD'deki otellerin müşterilerini tehlikeye atabilecek görevlilere rezervasyon yapmayı reddettiklerini dile getiren Erakçi, Körfez ülkelerindeki otellerin de aynısını yapması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
