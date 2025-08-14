İran Dışişleri Bakanı: İsrail Saldırısına İhtimal Vermiyorum

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in saldırı düzenleyeceğine dair bir beklentisinin olmadığını ifade etti. Erakçi, savaşın yakın bir zamanda olacağı düşüncesine katılmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a yakın bir zamanda saldırı düzenleyeceğine ihtimal vermediğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erakçi, "Bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak, savaşın yakın bir zamanda olacağı kanaatinde değilim." dedi.

İsrail'in yakın bir zamanda savaş olacağı algısı oluşturarak İran kamuoyunu olumsuz yönde etkilemeye çalıştığını dile getiren Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı kuvvetler her zaman hazırlıklı olmalı, hükümet de her türlü olası duruma karşı tam bir hazırlık içinde olmalıdır. Hazırlıklı olmak, savaşın önlenmesindeki en etkili faktördür."

