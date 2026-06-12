Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den "İslamabad Mutabakatı" Mesajı: Hiç Bu Kadar Yakın Olmamıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile Pakistan arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde İslamabad Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına çok yaklaşıldığını duyurdu.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İslamabad Mutabakat Zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Arakçi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mutabakat metninin içeriğine ilişkin spekülasyonlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Arakçi paylaşımında, "İslamabad Mutabakat Zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı. Son onayına kadar, medya içeriği hakkında spekülasyona girmekten kaçınmalıdır. Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda, tüm detaylar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Neler kaçıyor öyle! Yıllarca unutulmayacak bir maç

Neler kaçıyor öyle! Yıllarca unutulmayacak bir maç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralyalı çete liderinin firar yolculuğu özel jetin tuvaletinde son buldu

Dünyanın aradığı kartel lideri, hiç beklenmedik bir yerde yakalandı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu

Adliyedeki soygun skandalında iki isim sınırda teslim oldu
Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

Büyük müjdeyi verdi!
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmalarını yürüten Savcı Ebubekir Efe Silivri Başsavcı Vekilliğine atandı

Ünlülere yönelik soruşturmaların savcısıydı! Onun da yeri değişti
İlklerin kararnamesi! HSK'nın savcı ve hakim atamalarında dikkat çeken detaylar

İlklerin kararnamesi! Atamalarda dikkat çeken detaylar
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada