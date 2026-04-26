İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman'ın ardından tekrar Pakistan'a gitti
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ'NİN PAKİSTAN'DAN SONRA RUSYA'YA GİDECEĞİ BİLGİSİ EKLENDİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman ziyaretinin ardından tekrar Pakistan'a gitti.
Erakçi Umman'da gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin ardından tekrar Pakistan'a döndü.
Erakçi, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayan turunun ilk durağı için İslamabad'a gitmiş ardından Umman'ı ziyaret etmişti.
Öte yandan İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Erakçi'nin Pakistan'da kısa bir süre kalıp ardından Rusya'ya gideceğini duyurdu.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba