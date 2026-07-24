Haberler

İran'dan ABD'ye: Tehditlerden korkmuyoruz, baskıya boyun eğmeyiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarına işaret ederek, tehditlerden korkmadıklarını ve baskıya boyun eğmeyeceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamalarına işaret ederek, tehditlerden korkmadıklarını ve baskıya boyun eğmeyeceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Erakçi, ABD ile devam eden çatışmalara ilişkin konuştu.

Erakçi, ülkesinin "ilkeli bir politikası" olduğunu ve bunu sürdürdüğünü belirterek, "Ne tehditlerden korkuyoruz ne de baskıya boyun eğeceğiz. Tehdit diline müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki çıkarlarını korumanın temel ilkelerinden olduğunu ve buna bağlı kalacaklarını vurgulayan Erakçi, "İran halkının hedefleri ve meşru talepleri gerçekleşene kadar hareketimize devam etmemiz doğaldır." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, Pakistan'ın arabuluculuk girişimleri kapsamında çeşitli öneriler ve diplomatik temaslarda bulunmasının doğal olduğunu belirterek, "Bizimle Amerika arasında bir arabulucu sorunu yok. Sorun, Amerika'nın yaklaşımındadır." dedi.

Çin ve Rusya ile düzenli olarak istişarelerde bulunduklarını aktaran Erakçi, bugün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmelerde detaylı değerlendirmelerde bulunma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!

Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!
Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı

Peynir fabrikasının kurnazlığına bakın! Rekor para cezası kesildi
DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi

Çerçeve yasada süreç hızlandı: AK Parti ve DEM Parti’den kritik temas
Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim

Anlaşılmasın diye yıllarca aynı oyunu oynamış
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuk misafirliğe gittiği evde, korkunç şekilde can verdi
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım