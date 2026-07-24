İran'dan ABD'ye: Tehditlerden korkmuyoruz, baskıya boyun eğmeyiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamalarına işaret ederek, tehditlerden korkmadıklarını ve baskıya boyun eğmeyeceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Erakçi, ABD ile devam eden çatışmalara ilişkin konuştu.

Erakçi, ülkesinin "ilkeli bir politikası" olduğunu ve bunu sürdürdüğünü belirterek, "Ne tehditlerden korkuyoruz ne de baskıya boyun eğeceğiz. Tehdit diline müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki çıkarlarını korumanın temel ilkelerinden olduğunu ve buna bağlı kalacaklarını vurgulayan Erakçi, "İran halkının hedefleri ve meşru talepleri gerçekleşene kadar hareketimize devam etmemiz doğaldır." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, Pakistan'ın arabuluculuk girişimleri kapsamında çeşitli öneriler ve diplomatik temaslarda bulunmasının doğal olduğunu belirterek, "Bizimle Amerika arasında bir arabulucu sorunu yok. Sorun, Amerika'nın yaklaşımındadır." dedi.

Çin ve Rusya ile düzenli olarak istişarelerde bulunduklarını aktaran Erakçi, bugün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmelerde detaylı değerlendirmelerde bulunma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Kaynak: AA