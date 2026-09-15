Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Tahran'da KYB Başkanı Talabani ile görüştü

Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanının resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Erakçi ile Talabani'nin görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Talabani'nin Erakçi'nin daveti üzerine Tahran'a geldiği belirtilirken görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün yaptığı açıklamada, Talabani'nin Tahran ziyaretinin İran'ın Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel istikrara katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirileceğini ifade etmişti.

Bekayi, görüşmelerde sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği konularının da ele alınacağını dile getirmişti.

Kaynak: AA
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu
Trump'tan dünyayı panikleten 'silah' paylaşımı: ABD tarihinde hiç olmadığı kadar üstün

Trump'tan dünyayı panikletecek "silah" paylaşımı
Biyonik kulağı 3 yıl sonra takılan Ayşegül yeniden duymaya başladı

3 yıldır duyamayan Ayşegül'e mutlu son! İşte yaşanan an
Bursa'da alkollü tır sürücüsü ters şeride girdi: 2 genç hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Zikzak çizip 2 genci öldürmüştü! Sürücüye kötü haber geldi
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı