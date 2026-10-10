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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Netanyahu'yu aranan savaş suçlusu diye niteledi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X'teki paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı. Erakçi, Netanyahu'nun Arap, Amerikan ve İranlı kanı bulunan aranan bir savaş suçlusu olduğunu savundu; ABD senatörlerinin bile bu işten çıkmak istediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalıştığını" savundu.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'yu hedef aldı.

"Netanyahu, ellerinde Arap, Amerikan ve İranlı kanı bulunan, aranan bir savaş suçlusu. Adaletten kaçmak için kendi halkına da hiç saygı göstermiyor." değerlendirmesinde bulunan Erakçi, ABD'li yetkililerin bile Netanyahu'dan şikayetçi olduğunu dile getirerek "(Netanyahu) Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalışıyor. ABD senatörleri bile bu işten çıkmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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