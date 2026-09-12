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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Iraklı mevkidaşıyla iki ülke ilişkilerini ve bölgesel meseleleri görüştü

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BENDER İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin, iki ülke ilişkileri ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BENDER İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin, iki ülke ilişkileri ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Hüseyin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güncel meseleler ele alındı.

Taraflar, ortak sınır noktalarındaki güvenlik ve istikrarın önemine atıf yaparak sürekli koordinasyonun önemine değindi.

Ayrıca taraflar bölgesel konularda sorumlu bir yaklaşım sergilenmesi ve bölgedeki gerilimin artmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA
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