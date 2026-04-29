İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hindistan ve Polonyalı mevkidaşlarıyla bölgesel konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan ve Polonyalı mevkidaşlarıyla bölgesel gelişmeleri ve ateşkes kapsamındaki diplomatik süreci ele aldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Erakçi, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi'nin her iki Bakan ile görüşmesinde ateşkes süreci, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin masaya yatırıldığı kaydedildi.