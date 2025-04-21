İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Papa Franciscus İçin Taziye Mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 88 yaşında vefat eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için taziye mesajı yayımladı.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran halkı adına, Papa Franciscus'un sadık takipçileri başta olmak üzere dünya toplumuyla bu derin kaybın acısını paylaşırken en içten taziyelerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, "Papa Franciscus'un bilgeliği ve şefkatinin sayısız hayata dokunduğunu, uluslar ile inançlar arasında barışı ve birliği teşvik ettiğini" belirtti.