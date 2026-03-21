İran Dışişleri Bakanı, ABD-İsrail'in saldırıyla başlayan savaşı sonlandırmak için ülkesinin şartlarını açıkladı Açıklaması

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandıracak bir çözüm için güvencelerin ve zararların tazmin edilmesinin şart olduğunu belirtti. Erakçi, ateşkes çağrılarını reddetti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ateşkes çağrılarını reddederek, ABD- İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandıracak herhangi bir çözümün gelecekte saldırı olmayacağına dair güvenceleri ve savaş sırasında verilen zararın tazmin edilmesini içermesi gerektiğini söyledi.

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansına konuşan Erakçi, ABD- İsrail'in ülkesine saldırılarıyla başlayan savaşı ve stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik durumunun ABD- İsrail saldırılarından kaynaklandığını söyleyen Erakçi, "Hürmüz Boğazı'nı biz kapatmadık, Boğaz açık. Yalnızca İran'a saldırılara katılan ülkelere ait gemilere kısıtlama getirdik." dedi.

Boğaz'dan geçişler için diğer ülkelere destek olduklarını aktaran Erakçi, Japonya gibi ülkelerin Tahran ile koordinasyon sağlaması halinde güvenli geçişin mümkün olacağını belirtti.

Ülkesinin müzakere masasında saldırıya uğradığını hatırlatan Erakçi, savaşı "İran'a dayatılan bir savaş" şeklinde nitelendirerek "Bu, yasa dışı ve sebepsiz bir saldırıydı. İran'ın cevabı meşru müdafaadır ve gerektiği sürece devam edecektir." diye konuştu.

Erakçi, ateşkes çağrılarını da reddederek şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaşananların tekrarlanmasını istemediğimiz için ateşkesi kabul etmiyoruz. Savaş tamamen ve kalıcı olarak sona ermeli ve bu durumun tekrar yaşanmayacağına dair güvenceler verilmelidir. İran'a verilen zararlar da tazmin edilmelidir."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
