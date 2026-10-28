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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, arabulucularla temasları sürdüreceğini açıkladı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, silahlı kuvvetlerin savunmaya hazır olduğunu belirterek diplomasiye başarı şansı vermeye devam edeceklerini açıkladı. Erakçi, arabulucularla temasları sürdüreceklerini ve 7 günlük plana dair fikirleri değerlendirdiklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin diplomatik girişimlerin başarıya ulaşması için arabulucularla temaslarını sürdüreceğini belirtti.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin ülkeyi savunmaya tamamen hazır olduğunu ancak diplomasiye başarı şansı vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Arabulucularla temaslarını sürdüreceklerini kaydeden İranlı bakan, bir haftadan daha kısa sürede dahi uygulanabilecek 7 günlük planın hayata geçirilmesini sağlayacak fikirleri değerlendirdiklerini aktardı.

Kaynak: AA
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