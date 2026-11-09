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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Amerikan halkının İsrail'den iğrendiğini söyledi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan halkının çoğunluğunun İsrail'den iğrendiğini açıkça gördüğünü belirtti. Erakçi, Amerikalıların İsrail'in ABD yönetimlerini kandırarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıkıp usandığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan halkının çoğunluğunun İsrail'den iğrendiğini açıkça gördüğünü belirterek, "Amerikan halkı, İsrail'in ABD yönetimlerini kandırarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden besbelli bıkıp usandı. Artık canlarına tak etti, bizim bölgemizin de öyle." dedi.

Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programında Ross Douthat'ın sorularını yanıtlarken sarf ettiği sözlerin yer aldığı bir videoyu paylaştı.

Trump'ın, söz konusu mülakatta, Amerikan halkının tepkisine ilişkin "(Halk) Savaşı sevmediler. Benzin fiyatlarının yükselmesinden hoşlanmadılar çünkü ben onu oldukça düşük bir seviyeye çekmiştim. İnanılmaz bir şekilde, İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk ve tepki var." dediği görüntüleri paylaşarak değerlendirmede bulunan Erakçi, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı, Amerikalıların büyük çoğunluğunun İsrail'den iğrendiğini açıkça görüyor. Çarpıcı olan şu ki, durumun neden böyle olduğu konusunda (Trump'ın) kafası karışık görünüyor."

İran Dışişleri Bakanı, "Amerikalılar, İsrail'in ABD yönetimlerini kandırarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden besbelli bıkıp usandı. Artık canlarına tak etti. Bizim bölgemizin de öyle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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