İran Dışişleri Bakanı, Trump'ın altyapılara saldırmama sözüne sadık kalmadığını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın altyapısına yönelik son saldırılarla ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yönde verdiği sözü tutmadığını belirtti.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ülkesinin altyapısı ve enerji santrallerine yönelik saldırılarla ilgili açıklamada bulundu.

İsrail'in, "İran'a ait iki çelik fabrikası, bir enerji santrali ve sivil nükleer tesislerini hedef alırken ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiğini" belirten Erakçi, "Bu saldırı, ABD Başkanı'nın diplomasi için uzattığı süreyle çelişiyor. İran, İsrail'in cinayetlerinin bedelini çok ağır ödetecektir." dedi.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim ise İran'ın, İsrail ve bölge ülkelerindeki sanayi tesislerine saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" belirtmişti.