İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile müzakere öncesi UAEA Başkanı Grossi ile görüşeceğini duyurdu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yapılacak nükleer görüşmeler öncesinde UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geleceğini duyurdu. Erakçi, Cenevre'de derinlemesine teknik bir görüşme yapacak.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Cenevre'de yapılacak görüşmeler öncesinde bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile görüşeceğini açıkladı.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, "Nükleer uzmanların da katılımıyla, pazartesi günü Grossi ile derinlemesine teknik bir görüşme için bir araya geleceğim. Ayrıca salı günü ABD ile diplomatik görüşmeler öncesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi ile de görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Erakçi, "adil ve eşitlikçi bir anlaşmaya ulaşmak için somut fikirlerle" Cenevre'ye geldiğini belirterek "Gündemde olmayan şey: Tehditlere boyun eğmek." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD arasında dolaylı nükleer görüşmelerin ikinci turu yarın Cenevre'de yapılacak.

