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İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den "bölgesel barış" mesajı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgede kalıcı barışın ancak dış müdahale olmadan, kapsamlı bir yaklaşımla sağlanabileceğini belirtti. CENTCOM toplantısına atıfta bulunan Erakçi, ABD'nin bölgeye güvenlik değil güvensizlik getirdiğini savundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgede kalıcı barışın ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın, kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabileceğini belirtti.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'de düzenlenen toplantıya ilişkin paylaşımını alıntılayarak, bölgesel barışa ilişkin mesaj yayımladı.

Mesajında, "CENTCOM bölgemize güvenlik mi getirdi, güvensizlik mi? Cevap açık." diyen Erakçi, İran silahlı kuvvetlerinin, yabancıların kendilerini dahi koruyamadıklarını ispatladığını belirterek, bölgede kalıcı barışın ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın, kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla mümkün olacağını söyledi.

CENTCOM, Bahreyn'de 12 bölge ülkesinin katılımıyla üst düzey bir askeri toplantı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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