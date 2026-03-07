İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Sivil Altyapıya Saldırıları İran Değil, ABD Başlattı

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sivil altyapıya yönelik saldırıları İran'ın değil ABD'nin başlattığını belirterek, bunun "ciddi sonuçlar doğurabileceği" uyarısında bulundu.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Kiş Adası'ndaki bir tatlı su arıtma tesisini hedef aldığını belirterek saldırıyı "açık ve zavallı bir suç" olarak nitelendirdi. İranlı bakan, "İran'ın altyapısına saldırmak tehlikeli bir adımdır ve ağır sonuçları olacaktır. Bu emsali başlatan İran değil ABD'dir" ifadelerini kullandı.

Arakçi, ayrıca söz konusu saldırının Kiş Adası'ndaki 30 köyün su tedarikini etkilediğini belirtti.

Hürmüzgan Eyaleti Vali Yardımcısı Ahmed Nafisi de ABD ve İsrail'in gece saatlerinde adadaki bir tatlı su arıtma tesisine saldırı düzenlediğini ifade etti. Nafisi, saldırının tesisin yanı sıra adadaki su ve elektrik altyapısının bir bölümünü hedef aldığını ve bunun Kiş ve çevresindeki köylere günlük 12 ila 15 bin litre su sağlayan sistemi etkilediğini söyledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik yeni bir askeri saldırı dalgası başlatmasının ardından İranlı yetkililer, Tahran'ın buna karşılık olarak İsrail ve bölgedeki ABD askeri varlıklarını hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Kaynak: ANKA