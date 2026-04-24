İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistanlı Yetkililerle Ateşkesi Görüştü

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İran arasında yeni barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pakistanlı yetkililerle temaslarda bulundu.

Arakçi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile görüştüğünü duyurdu.

Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve ateşkese ilişkin konuların ele alındığını belirten Arakçi, bunun ABD-İran arasındaki ateşkes mi yoksa İsrail-Lübnan hattındaki ateşkes mi olduğu belirtmedi.

Öte yandan, Pakistan'ın başkenti Islamabad, ABD ile İran arasında yapılabilecek olası yeni görüşmeler ihtimali nedeniyle hazır durumda tutuluyor. Ancak taraflar henüz ikinci tur müzakerelere katılacağını teyit etmiş değil. İslamabad'da ana yolların kapalı olduğu altıncı güne girilirken, kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ağır tonajlı araçların kente girişine izin verilmezken, bu durumun taze gıda sevkiyatlarını yavaşlatarak tedarik zincirinde aksamalara yol açtığı yönünde haberler, Batı medyasının gündeminde yer aldı.

