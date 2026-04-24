İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan'a Gidiyor

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidiyor. Arakçi'nin Pakistan ziyareti, ABD ve İsrail'in başlattığı İran savaşını sona erdirmeye yönelik görüşmeler bağlamında önemli bir adım olarak görülüyor.

Arakçi, beraberindeki heyetle bu akşam İslamabad'a gidiyor. İranlı Bakan, ziyaretiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İslamabad, Maskat ve Moskova'ya zamanlı bir geziye çıkıyorum. Ziyaretlerimin amacı, ortaklarımızla ikili konularda yakın koordinasyon sağlamak ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmaktır. Komşularımız önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA da Arakçi'nin Pakistan ziyaretinin şu aşamada ikili nitelik taşıdığını, ABD ile doğrudan ve hemen görüşmeler yapılması yerine Pakistanlı yetkililerle temaslara odaklanılacağını bildirdi. IRNA'ya göre Arakçi, İslamabad ziyaretinin ardından Moskova ve Maskat'a gidecek.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki bir Amerikan heyetinin hafta başında görüşmeler için İslamabad'a gelmesi bekleniyordu. Ancak İran, limanlarına yönelik deniz ablukasını gerekçe göstererek görüşmelere dönmeye hazır olmadığını açıklamış ve ardından Vance'ın seyahati ertelenmişti.

Kaynak: ANKA
