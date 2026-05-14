İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Bölünme Tohumları Ekmek İçin İsrail'le İşbirliği Yapanlar Hesap Verecekler

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Arakçi, İran halkıyla düşmanlık kurmanın "aptalca bir kumar" olduğunu belirterek, İsrail'le iş birliği yapanların hesap vereceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, İran güvenlik güçlerinin uzun zaman önce liderlerimize ilettiklerini şimdi kamuoyuna açıkladı. İran'ın yüce halkıyla düşmanlık kurmak aptalca bir kumardır. Bunu yapmak için İsrail'le işbirliği yapmak ise affedilemez. Bölünme tohumları ekmek için İsrail'le işbirliği yapanlar hesap vereceklerdir."

