ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı… İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Abd'nin, Müzakereler Sürerken İran'a Saldırmasının Nedenini Bilmiyorum"

İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, ülkesinin misilleme yapacağını belirtti. Arakçi ayrıca, ABD'nin müzakere ısrarının sorgulanması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in saldırılarına ilişkin "ABD yönetiminin İran ile müzakereye başlamada ısrar edip ardından görüşmeler sürerken İran'a saldırmasının nedenini bilmiyorum" dedi. Arakçi, ülkesinin misilleme saldırılarına ilişkin ise "ABD halkımıza saldırırken İran sessiz kalmayacaktır. Hedeflerin dost ülkelerde bulunmasından üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Arakçi, ABD merkezli NBC News'e verdiği röportaja ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın "Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca yalnızca meşru müdafaa hakkını kullandığını" belirtti. Komşu ülkelerle temas halinde olduklarını ifade eden Arakçi, "ABD halkımıza saldırırken İran sessiz kalmayacaktır. Hedeflerin dost ülkelerde bulunmasından üzüntü duyuyoruz" dedi.

Arakçi ayrıca "ABD yönetiminin İran ile müzakereye başlamada ısrar edip ardından görüşmeler sürerken İran'a saldırmasının nedenini bilmiyorum. Aynı şey geçen Haziran ayında da yaşandı. 48 saat önce Umman Dışişleri Bakanı da bunu teyit etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
