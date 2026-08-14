İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı uyarısı: 'Yanlış hesap yapmayın'

TAHRAN, 14 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD'ye "sahte istihbarata" dayanarak Hürmüz Boğazı konusunda "büyük bir yanlış hesap" yapmama uyarısında bulundu.

Erakçi'nin perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamadan bir gün önce ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden, ABD'nin, Hürmüz Boğazı üzerindeki "tam kontrolünü" sürdürdüğünü belirtmişti.

Erakçi, "ABD, istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yapıyor. Bunun bir örneği de İran'a açtığı savaş. Şimdi de Hürmüz Boğazı konusunda daha büyük bir yanlış hesaplama yapılıyor" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinden sorumlu İran'ın Basra Körfezi Boğaz İdaresi de yaptığı açıklamada, "ABD'li yetkililerin defaatle Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu iddia etmesi ve bu yöndeki paylaşımları gerçeği değiştirmez. Hürmüz Boğazı trafiğe hala kapalı durumda ve İran'ın şartları kabul edilene kadar da açılmayacak" denildi.

Kaynak: Xinhua