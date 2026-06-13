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İran Dışişleri Bakanı: ABD ile Mutabakat Zaptı Birkaç Gün İçinde İmzalanabilir

İran Dışişleri Bakanı: ABD ile Mutabakat Zaptı Birkaç Gün İçinde İmzalanabilir
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile savaşı sona erdirecek mutabakat zaptının önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini, anlaşmanın nükleer program, yaptırımlar ve Hürmüz Boğazı gibi konuları kapsayacağını açıkladı.

TAHRAN, 13 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, savaşı sona erdirmeye yönelik bir mutabakat zaptının önümüzdeki birkaç gün içinde ABD ile imzalanabileceğini söyledi.

Erakçi cuma gecesi devlet televizyonu IRIB TV'ye verdiği demeçte, mutabakat zaptının nihai hale getirilmesinin ardından her iki tarafın da belgeyi kendi ülkelerinde dijital olarak imzalayacağını ve ardından kamuoyuna duyuracağını belirtti.

Erakçi, anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte tarafların yeni bir savaş başlatmama taahhüdünde bulunacağını ifade etti. Nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla 60 gün içinde müzakerelerin ikinci aşamasına geçileceğini kaydeden Erakçi, bu süreçte ağırlıklı olarak İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılmasının ele alınacağını söyledi.

Erakçi, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin kabul edilebilir tek seçeneğin, bu uranyumun İran toprakları içinde seyreltilmesi olduğunu vurguladı.

Olası mutabakat metninde Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesine yönelik hükümlerin yer alacağını belirten Erakçi, bu hükümlerin İsrail'in işgal altındaki bölgelerden çekilmesini gerektireceğini söyledi.

Erakçi, mutabakat metnindeki diğer önemli başlıklar arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının tamamen kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Erakçi, Hürmüz Boğazı konusunda yönetimin kesinlikle savaş öncesi döneme dönmeyeceğini, İran'ın egemenliğini ve askeri varlığını koruyacağını ancak uluslararası hukuka uygun bir sistem kurulacağını belirterek, boğaz geçişi için ücret alınmayacağını fakat hizmet bedeli talep edilmesinin makul olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü ABD'nin "İran ile savaş konusunda harika bir anlaşma yaptığını" ve anlaşmanın "önümüzdeki birkaç gün içinde" imzalanmasının beklendiğini söylemişti.

Son haftalarda Pakistan'ın arabuluculuğunda çeşitli barış önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunan İran ve ABD, savaşı sonlandıracak bir mutabakat zaptı hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua
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