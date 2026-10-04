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İran Dışişleri, ABD'nin 7 günlük Hürmüz Boğazı planına ilişkin mesajını inceliyor

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair 7 günlük plana ilişkin mesajını incelediklerini belirtti. ABD'nin görüşlerinin ülke içinde incelendiğini belirten Garibabadi, İran'ın nihai görüşlerinin uygun kanallarla duyurulacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planına ilişkin ABD'nin aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiği mesajı incelediklerini belirtti.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planın aracılar üzerinden ABD'ye iletildiğini ve ABD tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti.

ABD tarafının söz konusu plana ilişkin değerlendirmelerini aracılar üzerinden İran'a ilettiğini aktaran Garibabadi, "Bu görüşler ülke içinde kendi yöntemleriyle inceleniyor ve İran'ın nihai görüşleri hazır olduğu zaman uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, İran'ın aynı zamanda tüm ihtimallere hazırlıklı olduğunu dile getirdi.

İran'ın 7 günlük planı, ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ardından nihai anlaşma görüşmelerinin başlatılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA
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